دينا تغادر الحلقة باكية: “مش مكتوب لي يكون لي أم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “الفصول الأربعة”، المذاع عبر قناة “الجديد” اللبنانية، دخلت الفنانة دينا في نوبة بكاء وغادرت الحلقة بعدما فاجأتها والدتها برسالة صوتية قالت لها فيها إنها تعتبرها من أقرب أبنائها الى قلبها، وإنها تحبّها منذ صغرها لدرجة الجنون.

وقالت والدة دينا: “لما كنت ببعد عنك كنت ببكي كتير وطبعاً إنتي ما تعرفيش الحكاية دي لكن أنا آسفة على كل السنين اللي كنت غايبة فيها عنك، بس أنا كنت دايماً على اتصال وكنا بنعرف أخبار بعض وكنت بتمنى إنك تقعدي معايا لكنك بترفضي علشان ما تسيبيش شغلك، لكن قدّر الله وما شاء فعل”.

وبعد سماع التسجيل الصوتي، انهارت الفنانة دينا بالبكاء على الهواء، مشيرةً الى أن والدتها أُصيبت بالسرطان خلال الفترة الأخيرة، وتتلقى العلاج في أميركا بمساعدة شقيقها، بالقول: “مش عارفة ليه دايماً مكتوب لي إن ما يكونش لي أم”.

واختتمت النجمة دينا حديثها بأن زوجها الراحل والد ابنها أُصيب بالسرطان وعاشت معه تجربة المرض إلى أن توفّاه الله، لكنها تأذّت كثيراً من تلك التجربة.