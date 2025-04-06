راغب علامة يشارك “الوسوف” فرحته بزواج نجله (صور وفيديو)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء عائلية خاصة ومليئة بالمشاعر، أحيا السوبر ستار راغب علامة مساء أمس حفل زفاف نجل سلطان الطرب جورج وسوف، في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث اجتمع الأصدقاء والمقرّبون في أمسية لا تُنسى.

وعبّر راغب علامة عن تأثّره الكبير بمشاركته في هذه المناسبة التي وصفها بـ”الحميمية جداً”، مشيراً إلى الصداقة الشخصية المتينة التي تربطه بجورج وسوف، والتي تمتدّ عبر أربعة عقود من الزمن من الصداقة والمحبّة والتقدير المتبادل، شهدت على تألقهما الفني في العالم العربي، وقد تجلّى مدى عمق هذه الصداقة عندما قبّل راغب جبين زميله أبو وديع تعبيراً عن تقديره الكبير له”

وقال علامة: “أتيت من الإمارات خصّيصاً إلى بيروت لقضاء عطلة عيد الفطر مع العائلة، كما أتيت خصيصاً لمشاركة الوسوف هذه اللحظة المميّزة مع زوجته وابنه وعروسه. *وأضاف: “الوسوف حبيبي وحبيب الشعب، وأعتبر أبناءه بمثابة أبنائي، وقد شاركت في هذا الزفاف من أعماق قلبي لأنّي أعتبر نفسي فرد من عائلة الوسّوف، ولم أحضر هذا الزفاف كمدعو، ولكن كصديق عمر، ورفيق درب طويل لأبو وديع، الذي أتمنى أن أراه سعيد دائماً، كما أسعدنا جميعاً بفنّه، حقاً لقد كانت لحظات لا توصف”.

وبعد زيارته لبيروت يعود علامة إلى دبي حيث مقرّ إقامته حالياً للإشراف على خرائط منزله الجديد الذي إشتراه اذ إحدى المناطق الراقية هناك، ومن ثمّ لمتابعة نشاطه الفنيّ، مستعداً لموسم صيفي زاخر بالإصدارات الفنية الجديدة التي سيكشف عن تفاصيلها قريباً، إلى جانب سلسلة من الحفلات والمهرجانات في مختلف الدول العربية، حيث يفتتح جولته الصيفية بحفل ضخم يُقام في قاعة قصر المؤتمرات في البحر الميت – الأردن، بتاريخ الأول من مايو المقبل.

ويواصل راغب علامة، أحد أبرز نجوم الغناء العربي، تأكيد مكانته الفنية وجماهيريته الواسعة من خلال إطلالاته المميّزة ومشاركاته المؤثّرة في المناسبات العامة والخاصة.