إيمان عبد العزيز في حالة انهيار بعد وفاة ابنها الشاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجعت الفنانة إيمان عبد العزيز بوفاة ابنها ابنها الأكبر عبد الرازق حكيم الذي نعته نقابة الفنانين في سوريا، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين السوريين على غرار محمد خير الجراح وريم نصر الدين…

ووافت المنية الراحل عن عمر ناهز 43 عاماً، وهو أب لولدين صبي وفتاة، ما أدخل والدته في حالة من الانهيار التام.

وقال الجراح: “أتقدم من الزميلة الفنانة الكبيرة بأحر عبارات العزاء و كلنا حزن و أسى برحيل فقيدها الغالي عبدالرزاق .. الرحمة و السلام لروحه الطاهرة و الصبر و السلوان لعائلته الكريمة و لأصدقائه و محبيه”.

وعلى الصعيد الفني شاركت الممثلة السورية في الموسم الدرامي المنصرم، في بطولة مسلسل “ليالي روكسي”.

وكانت بداية عبد العزيز في تسعينيات القرن العشرين، من خلال المشاركة في العديد من المسلسلات من ابرزها “المحكوم” (1996)، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أهمها “يوميات جميل وهناء” (1997) و”الرجل س” (2001) و”باب الحارة” (2006) و”العربجي” (2023/2024).