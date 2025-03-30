في الحلقة الأخيرة.. رامز جلال يكشف عن تسريبات برنامجه رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:23 مساءً - عُرض منذ قليل الحلقة الأخيرة من برنامج "رامز إيلون مصر"؛ وكما عود النجم رامز جلال جمهوره ومتابعيه عرض التسريبات وكواليس برنامجه.
وأوضح أن البدلة تزن 25 كيلوجراماً، وكان يرتديها ثلاث مرات يومياً أثناء التدريبات والتحضيرات، مما شكل تحدياً كبيراً له خلال التصوير، لكنه أكد أن الجهد المبذول سيجعل البرنامج تجربة مميزة للمشاهدين.
يذكر أن فكرة البرنامج الأساسية قد قامت على إيهام الضيف بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم، والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.
وخلال شهر رمضان الفضيل استضاف عدداً كبيراً من النجوم مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرين.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%، يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%، تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
يمكنكم متابعة إلهام شاهين ضيفة رامز جلال في رامز إيلون مصر: حلقة اللعب مع الكبار
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رامز جلال يكشف كواليس برنامجهكشف الفنان رامز جلال خلال الحلقة الأخيرة من برنامجه "رامز إيلون مصر" عن كواليسه وتسريبات من الحلقات، من حيث انفعال ضيوفه عليه وقت علمهم بالمقلب، بالإضافة إلى استعانته بخبراء في مجال التكنولوجيا لتصميم بدلة الروبوت "زنجباري" التي كان يرتديها أثناء الحلقات.
وأوضح أن البدلة تزن 25 كيلوجراماً، وكان يرتديها ثلاث مرات يومياً أثناء التدريبات والتحضيرات، مما شكل تحدياً كبيراً له خلال التصوير، لكنه أكد أن الجهد المبذول سيجعل البرنامج تجربة مميزة للمشاهدين.
يذكر أن فكرة البرنامج الأساسية قد قامت على إيهام الضيف بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم، والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال.
وخلال شهر رمضان الفضيل استضاف عدداً كبيراً من النجوم مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرين.
"رامز إيلون مصر" يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةيُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%، يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%، تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سامي؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
يمكنكم متابعة إلهام شاهين ضيفة رامز جلال في رامز إيلون مصر: حلقة اللعب مع الكبار
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».