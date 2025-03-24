ويل سميث يختار المغرب لأول حفلاته

ميرنا وليد - بيروت - يستعد النجم العالمي ويل سميث لخوض مغامرة فنية جديدة طال انتظارها، بإطلاق أول جولة موسيقية عالمية في مسيرته، للترويج لألبومه الجديد "Based on a True Story"، بعد انقطاع دام عقدين عن الساحة الغنائية.

وستكون العاصمة المغربية الرباط واحدة من أبرز محطاته ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان "موازين.. إيقاعات العالم".

وقد أعلن سميث عبر حساباته عن مشاركته في المهرجان، كاشفاً عن موعد حفله المنتظر في 25 حزيران 2025 على منصة السويسي، ضمن جولة عالمية تنطلق في 13 حزيران وتشمل محطات أوروبية كالمملكة المتحدة وفرنسا.

ويعود ويل سميث إلى الغناء بعد غياب 20 عاماً، حيث عبّر عن حماسه الكبير عبر حسابه قائلاً: "أخيراً، سأقوم بجولتي الخاصة هذا الصيف... سنقدم الأغاني الكلاسيكية، ونكشف عن أعمال جديدة، ونفاجئ الجمهور بالكثير. لم أقم بجولة كرئيسي من قبل، ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".

وتُقام الدورة العشرون من "موازين.. إيقاعات العالم" بين 20 و28 حزيران 2025، ويُعد المهرجان من أبرز الفعاليات الثقافية والموسيقية في العالم، حيث يجمع نخبة من الفنانين العالميين والعرب في أجواء تحتفي بالتنوع والتلاقي الفني، تحت رعاية الملك محمد السادس.