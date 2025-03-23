ميرنا وليد - بيروت - عبّر السيناريست محمد رجاء عن سعادته الكبيرة بمشاركته في كتابة الحلقات الأولى من مسلسل "ظلم المصطبة" الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2025، وفي منشور عبر حسابه، قال رجاء: "مع نهاية الحلقة السابعة، أشعر بامتنان بالغ لتجربتي في كتابة سيناريو وحوار المسلسل، وأخص بالشكر المخرج الكبير هاني خليفة على إخراجه المتميز، والمخرج محمد علي على مساهمته الفاعلة في إخراج الحلقات"، وأشاد رجاء بفريق التمثيل قائلاً: "سعيد بالعمل مع ممثلين يمتلكون هذا القدر من الموهبة والصدق"، كما وجّه تحية خاصة لكاتب القصة أحمد فوزي صالح، صاحب المعالجة الدرامية التي انطلقت منها أحداث العمل، وتحدّث السيناريست عن مشاعر مختلطة قائلاً: "رغم سعادتي بالمشاركة، إلا أنني أشعر ببعض الأسف لعدم قدرتي على استكمال كتابة الحلقات، بسبب ضيق الوقت الذي لم يسمح لي بتقديم أفضل ما لدي، لكنني فخور بكوني جزءاً من هذا العمل الحقيقي".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رجاء عن "ظلم المصطبة": فخور بتجربتي.. وممتن لفريق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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