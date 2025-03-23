"لؤي" في "حب للإيجار" الى الواجهة مجددا

ميرنا وليد - بيروت - انضم الممثل التركي أونور بيوك الشهير بـ شخصية "لؤي" في المسلسل الشهير "حب للإيجار" الى عمل جديد بـ عنوان "الغرفة المزدوجة "، وذلك بعد فترة غياب عن التمثيل، ومن المقرر ان يكون بطل هذا العمل النجم التركي أولاش تونا.



الجدير ذكره ان مسلسل "حب للإيجار" يغلب عليه الطابع الرومانسي والكوميدي، وقد حقق نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي، اذ انه احتلّ المراتب الأولى بنسب المشاهدة، نظرا لقصّته المميّزة واحداثه المشوّقة، وضمّ العديد من الممثلين الأتراك من بينهم ألشين سانغو وباريش أردوتش.