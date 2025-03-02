ما هي أضخم الأعمال الرمضانية التي دشنتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بـ 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 02:51 مساءً - لبَّت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2025، أذواق كافة للمشاهدين والمشاهدات من خلال تقديم محتوى إبداعي مختلف وجديد يتماشى مع مضامين الرؤية وتقديم أعمال حصرية يغلب عليها الجوانب الترفيهية والثقافية والدرامية والتوعوية كافة مع المحافظة على القيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع السعودي، من مسلسلات وأيضاً برامج ومن أهمها:

أبرز المسلسلات

من أبرز المسلسلات التي تقدمهافي مجال الدراما مسلسل "ليالي الشميسي" الذي يعيد المشاهدين إلى حقبة السبعينيات الميلادية، ويسلط الضوء على أحداث عائلية حدثت في أحد أشهر أحياء مدينة الرياض في ذلك الوقت، من خلال تجسيد قصة عائلة من الطبقة المخملية شهدت صراع الأشقاء بعد وفاة والدهم، وتحدث مفاجآت عدة في إطار درامي مشوّق.

ويلعب دور البطولة فيه كل من الفنانة ريم عبد الله وعبد الإله السناني وعدد من النجوم الشباب.

كذلك مسلسل "الزافر" وهو قصة مزارع بسيط يجد نفسه أمام مصير جديد بعد فقدانه مصدر رزقه، في حبكة درامية تعكس النضال في مواجهة التحديات، ويلعب دور البطولة فيه عدد من النجوم يتقدمهم راشد الشمراني ومروة محمد بالإضافة إلى آخرين.

كذلك مسلسل "طقطق وأخو شما" وهو في إطار الكوميدي، ويتناول حياة شاب ينتقل إلى بيئة جديدة، ويواجه تحديات مختلفة في إطار درامي مشوق يجمع بين الطرافة والمواقف الإنسانية.

مسلسلات متنوعة تعرضها شاشة السعودية

ومن بين المسلسلات التي تعرضها شاشة التلفزيون السعودية مسلسل "ولد ليموت"، وهو قصة صراع داخل عائلة على الميراث وما يترتب عليه من مواجهات مشوقة، فيما ينقل مسلسل "ليالي روكسي" المشاهدين إلى أجواء دمشق خلال الحكم الفرنسي عام 1920، حيث تتشابك الصراعات الاجتماعية والسياسية، فيما يتناول مسلسل "للأذكياء فقط" رحلة مجموعة من الطلاب في العمل على مشروع علمي يهدف إلى مكافحة انتشار الخلايا السرطانية المبكر عند الأطفال، في إطار درامي يعكس الطموح والإبداع.

أبرز البرامج

ومن المسلسلات ننتقل إلى البرامج حيث يعود برنامج المسابقات الترفيهي "درايش" في موسمه الثاني، ليفتح الأفق أمام المشاهدين للمشاركة والفوز بالجوائز الكبيرة والتي ستكون مفاجأة للجميع، وتتنقل أسئلته بين التراث والثقافة والترفيه.

كذلك يدخل برنامج المسابقات الترفيهي "الكاش في الطريق" في موسمه الثالث بفكرة جديدة ومختلفة عن المواسم السابقة، لكنه يبقي على وضع المشاهدين في إطار التحديات والتنافس للفوز بالجوائز المالية اليومية من خلال الدخول في مسابقات متنوعة، والتي تصل جوائزه إلى 10,000 ريال يومياً.

وفي إطار البرامج الجديدة دشَّنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها البرامجية الرمضانية لهذا العام برنامج الطهي الترفيهي "بنتي السنعة"، ويأخذ المشاهدين في رحلة شيقة لاكتشاف فنون الطهي السعودي، من خلال توثيق الأطباق التقليدية التي تعكس غنى المطبخ السعودي وتنوعه، في تجربة تمزج بين الأصالة والحداثة، وتبرز البُعد الثقافي للمائدة السعودية.

ولم تغفل الهيئة جانب التثقيف في جوانب الحياة وتعزيز القدرات والتطرق إلى السلوكيات بمختلف أشكالها من خلال إطلاق البرنامج الجديد "مشورة" الذي يقدمه ياسر الحزيمي، ويستضيف مجموعة من الشباب ويتحدث عن تجارب في شؤون الحياة وتحدياتها وكيفية تنمية الإمكانات البشرية.

كما تتضمن الدورة البرامجية البرامج الدينية والاجتماعية والإنسانية منها برنامج "الأيام الخاوية" الذي يقدمه معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري، ويتناول القيم الإسلامية بأسلوب علمي وتاريخي، مقدماً للمشاهدين دروساً مستوحاة من سيرة الرسول الكريم بأسلوب يناسب مختلف الفئات.

وبرنامج "شكراً مليون" الذي يجمع نخبة من النجوم في مبادرات خيرية تعزز ثقافة العطاء، بينما يسلط برنامج "نخوة" الضوء على القيم الإنسانية عبر مواقف واقعية يختبر فيها المشاهير تفاعل المجتمع مع مواقف تستدعي الشهامة والتضامن.

وفي إطار البرامج التي تبرز مكانة المملكة وتاريخها يأتي برنامج "طويق" ليسلط الضوء على ريادة المملكة في مختلف القطاعات التنموية، كما يعرض برنامج "جسور" قصص نجاح شخصيات سعودية عالمية تسهم في تقديم صورة مشرقة عن أبناء الوطن في الخارج، إلى الاستمرار في تقديم البرامج الرياضية وهي "دورينا غير" و"رياضة سكوب"، إلى جانب تخصيص برنامج "وش صاير" لمتابعة أكثر المواضيع تداولاً في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال محتوى تفاعلي يواكب اهتمامات الجمهور الرقمي ورصد ردة الفعل حول الأعمال الرمضانية.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي قد ذكر أن الدورة البرامجية الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التطوير في صناعة المحتوى الإعلامي، وأن الهيئة عملت منذ وقت مبكر على إعداد دورة برامجية شاملة تلبي احتياجات الجمهور في الشهر الفضيل، وتقدم تجارب ثرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأن الهيئة تحرص على تقديم محتوى إعلامي يواكب التطورات الحديثة، ويعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في المملكة، مع التركيز على إبراز الهوية الوطنية بقالب عصري ومبتكر، واعتمادها في إعداد هذه الدورة على دراسات متخصصة حول اهتمامات المشاهدين، لضمان تقديم محتوى يحقق أعلى مستويات الجودة والتفاعل.

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