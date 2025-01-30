ريهانا بظهور صادم في المحكمة… وعقوبة السجن بانتظار والد طفلَيها

فاجأت المغنّية الأميركيّة ريهانا جمهورها بظهورها المفاجئ في المحكمة الأربعاء، لدعم صديقها مغنّي الرّاب إيساب روكي الذي يواجه مشاكل قانونيّة خطيرة. وذكرت التّقارير أنّ نجمة البوب وصلت إلى قاعة المحكمة في وسط مدينة لوس أنجلوس في وقت مبكر من الصّباح، واختارت الدّخول بشكل سرّيّ لتجنّب لفت انتباه الجمهور.

وبحسب التّقارير، دخلت ريهانا عبر ممرّ جانبيّ مخفيّ واستخدمت مصعدًا سرّيًّا لتجاوز الممرّات الرّئيسيّة. وقال مصدر لصحيفة “ذا صن” الأميركيّة: “وصلت ريهانا حوالي السّاعة ٩:٤٩ صباحًا في سيّارة رياضيّة متعدّدة الاستخدامات مظلمة، والتقت حارسَين أمنيَّين حاولا إخراج الجميع ونزلت عبر ممرّ جانبيّ خارج المحكمة”.

وبداخل قاعة المحكمة، جلست ريهانا في الصّفّ الأماميّ بجوار والدة روكي وأخته، محاطة بعدد من حرّاس الأمن. وأكّد حضورها دعمها لوالد طفلَيها وشريكها، واسمه الحقيقي راكيم مايرز. يواجه مغنّي الرّاب حاليًّا اتّهامات تتعلّق بحادثة مزعومة حصلت لصديقه السّابق، A$AP Relli، في عام ٢٠٢١.

وزعم الادّعاء أن مايرز وجه مسدّسًا إلى ريلي أثناء مواجهة في السّادس من نوفمبر ٢٠٢١، وأطلق أعيرة ناريّة تسبّبت في إصابات طفيفة. ونتيجةً لذلك، وجّهت إلى مايرز تهمتان بالاعتداء بسلاح نصف آلي. وقد دفع ببراءته من التّهم المنسوبة إليه.

وجاء ظهور ريهانا في قاعة المحكمة بعد يوم واحد فقط من رؤيتها مع مايرز في لوس أنجلوس. كان الثّنائي في دائرة الضّوء بسبب علاقتهما، لكنّ هذه المعركة القانونيّة تمثّل فصلًا صعبًا بشكل خاصّ بالنّسبة لهما. وفي هذه الأثناء، وصل مايرز إلى قاعة المحكمة في وقت سابق من اليوم برفقة عائلته والوفد المرافق له، لكنّ دخول ريهانا كان أقلّ إثارة للاهتمام بشكل ملحوظ.

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وفي حين أصرّ مغنّي الرّاب على براءته، فإنّ القضيّة تحمل عواقب كبيرة. وفي حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى أربعة وعشرين عامًا في السّجن. وقد حظيت هذه الاتّهامات باهتمام كبير بسبب خطورة التّهم والمكانة البارزة التي يتمتّع بها مايرز في صياغة الموسيقى. ويقول الادّعاء العام إنّ السّلاح المستخدم في الحادث لم يكن مجرّد أداة بل كان سلاحًا حقيقيًّا. ومع ذلك، يزعم مايرز أنّه كان يستخدم مسدّسا أثناء المواجهة.

كان التّوتّر يملأ قاعة المحكمة عندما جلست ريهانا بهدوء بجوار عائلة مايرز، مقدّمةً دعمها الصّامت ولكن القويّ. إنّ قرارها بحضور جلسة الاستماع شخصيًّا يشير كثيرًا إلى التزامها بالوقوف إلى جانب شريكها خلال هذه الأوقات الصّعبة.