شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف تفاصيل مسلسل حسبة عمري.. وتتحدث عن زوجها أشرف زكى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج مش شنطة رمضان المذاع على منصات قناة ON، النجمة روجينا، بطلة مسلسل حسبة عمري المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت روجينا إنها تجسد شخصية هند في مسلسل حسبة عمري وهي شخصية بها كل المتناقضات في الحياة وصوتها عالي و"مبتعرفش تسكت"، مضيفة أن: "المسلسل لايت ودمه خفيف ويجنن وهتحبوا المشكلة من لذاذة الشخصيات".

وتقوم فكرة البرنامج على تقديم "شنطة رمضان" إلى الضيوف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، حيث شهدت الحلقة تقديم "الشنطة" وبها دلالات من المسلسل مثل "قناع صارخ"، وكارت "حقوق المرأة"، والذي علقت عليه روجينا بالقول إنه لا يوجد مسلسل قامت بعمله إلا ويناقش شيء يخص حقوق المرأة.

كما كانت شنطة رمضان بها صورة لروجينا منذ 20 سنة، وعلقت الفنانة عليها بالقول: "علاقتي بأشرف زكي لها أكثر من 20 سنة"، وكذلك "ساعة الرمل" وهي دلالة على نهاية الزمن بعد حياة حافلة.

كما قالت روجينا إن أكثر شيء يضايقها هو عدم الالتزام في المواعيد، وذلك لأنها تريد عمل كل شيء بشكل منضبط.

وتشهد أحداث مسلسل حسبة عمري وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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