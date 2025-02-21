شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى من عائلة متوسطة وتعمل فى توكيل ملابس فى الأميرة - ظل حيطه والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة ياسمين صبرى شخصية زينب وهى فتاة متوسطة تعمل بأحد توكيلات الملابس وذلك خلال أحداث مسلسل الأميرة - ظل حيطه الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025 حصرياً على قناة ON، وتتمع زينب بالمهارة مع امتلاكها الطموح الكبير الذى يجعلها تتولي مناصب كبيرة داخل الشركة المالكة لتوكيل الملابس.

يناقش مسلسل الأميرة - ظل حيطه للنجمة قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل "الأميرة - ظل حيطه" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

وفى سياق آخر انتهت ياسمين صبرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجياً حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.