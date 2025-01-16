شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. كيف عادت من الموت ورسالة التربى لها والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ45، اليوم الخميس 16 يناير، حيث إنها من مواليد عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات فى عمر عمر 12 سنة، ثم اتجهت للتمثيل وكان أول أدوارها بمسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد، وشاركت بعد ذلك فى العديد من الأفلام وانطلقت لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما فى جيلها.

ياسمين عبد العزيز الفنانة الكوميدية التى طالما كانت ترسم البسمة على وجوه الجمهور من خلال أعمالها الكوميدية فى السينما والدراما، مرت بلحظات صعبة بسبب أزمة صعبة ألمت بها وجعلتها تجلس 4 شهور على سرير المرض، وتجرى أكثر من عملية جراحية، واعتبرت ياسمين عبد العزيز هذه الفترة الأصعب فى حياتها وصفتها بأنها عادت من الموت بعد تجاوزها هذه الأزمة.

ياسمين عبد العزيز روت تجربة مرضها خلال لقائها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة وقالت: كان عندى أكياس في الرحم، وكنت رايحة أشيلها، واتفقت مع أحمد العوضى بعد مسلسل اللى مالوش كبير، إنى عايزة أبقى حامل، وأنا في كل مرة أريد الحمل أشيل هذه الأكياس وحدث ذلك مع أولادى ياسمين وسيف، ولكن حصل خطأ طبى هو ما أدخلنا في تلك الدوامة من العمليات".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "عملت 6 عمليات وقتها، 4 في مصر، وبرا مصر عملت عمليتين، ولما سافرت مع بنتى في الأول قبل ما أحمد العوضى يجيلى بسبب مشاكل في الفيزا شعرت بأن الله يريد أن يعلمني درسًا بعد نجاحي في المسلسل، وبعد هذا الموقف أصبحت أقرب إلى الله ولا يهمني أحد سوى ألا يغضب مني الله".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت في وقت سابق خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى عن أغرب رسالة وصلت لها في وقت أزمتها الصحية وقالت: "قبل العملية بأسبوع، جاتلى رسالة من التربي.. وأنا بحب أروح الترب، وبتعامل معاها إنها بيتي التاني، وأنا بطبيعتي بحب أروح أقعد في الترب، وبعتلي فيديو وهما بيجهزولي التربة".

وأضافت: "أنا مش بخاف من الموت، وإني أروح عند ربنا بالنسبالي أحسن من الحياة اللي عايشينها دلوقتي، وكل مشكلتي في ولادي مش عايزة أسيبهم كدا".