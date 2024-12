ريتا مورينو ورحلة سينمائية امتدت لما يتجاوز نصف القرن

نجاحات متتالية بالمسرح والتلفزيون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تعَد النجمة الأمريكيةواحدة من أبرز النجمات في العالم، وواحدة من نجمات السينما الرواد. ولم تقتصر إسهاماتها الفنية على السينما فقط، والتي حققت نجاحاً كبيراً بها، ولكن كان لها العديد من المُشاركات في المسلسلات التلفزيونية والمسرح، والتي نجحت من خلالها في أن تصنع تاريخاً فنياً استثنائياً، وضعها في قائمة عمالقة التمثيل بالعالم.واحتفالاً بيوم ميلاد النجمة العالمية ريتا مورينو، نستعرض لكم مسيرتها الفنية الاستثنائية، والتي حققت نجاحاً كبيراً بها ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية.وُلدت الفنانة العالمية ريتا مورينو في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر في بورتوريكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت بدايتها الفنية بمطلع الخمسينيات. وهي تعَد واحدة من نجمات العصر الذهبي لـ هوليوود، وتنوّعت مُشاركاتها في العديد من الأعمال الفنية، ما بين الرقص الاستعراضي والتمثيل والغناء.وكان للنجمةالعديد من المُشاركات بالأفلام الغنائية، والتي تعَد من كلاسيكيات السينما العالمية، ومن أبرزها: "Singin' in the Rain -1952، The King and I -1956، West Side Story -1961".كما حققت النجمةنجاحاً كبيراً من خلال مُشاركتها في مسلسل الأطفال التلفزيوني "The Electric Company"، والذي امتد عرضه لمدة 6 سنوات 1971: 1977، كما شاركت أيضاً ببطولة مسلسل "HBO Oz"، من خلال تجسيدها لشخصية "بيتر ماري ريموندو" منذ عام في مسلسل HBO Oz 1997 وحتى عام 2003، كما قامت أيضاً بالأداء الصوتي لشخصية "كارمن ساندييغو" بمسلسل "Where on Earth Is Carmen Sandiego" بدءاً من عام 1994 وحتى عام 1999.وعلى مستوى المسرح، شاركت الفنانةبالعديد من المسرحيات على مدار ما يتجاوز الخمسين عاماً، وقد حققت شهرة كبيرة من خلال تجسيدها لشخصية "Googie Gomez" بمسرحية "The Ritz"، والتي حصدت من خلالها جائزة توني.ومن أبرز المسرحيات التي شاركت ببطولتها: "A View from the Bridge ،She Loves Me ،The Sign in Sidney Brustein's Window ،The Ritz ،The Odd Couple ،The Glass Menagerie".قد يعجبك: اختيار فيلم Beetlejuice Beetlejuice للمشاركة بمهرجان فينيسيا السينمائي .. العودة لكلاسيكيات السينما العالميةوعلى مستوى السينما العالمية والأمريكية، حققت الفناننجاحاً كبيراً من خلال مُشاركتها بالعديد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم؛ حيث شاركت عام 1952 بفيلم "Singin' in the Rain" أمام النجوم: جين كيلي، دونالد أوكونور.كما شاركت أمام النجم العالمي مارلون براندو بفيلم "The Night of the Following Day" عام 1968، كما شاركت عام 1971 أمام النجم جاك نيكلسون بفيلم "Carnal Knowledge".كما تميزت النجمةبأنها ظلت تعمل بالسينما مع الأجيال الفنية المُختلفة؛ حيث أنها قدّمت بالألفية الجديدة العديد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها: "King of the Corner ،Six Dance Lessons in Six Weeks ،A Gift of Miracles ،West Side Story".وقد شهد العام الماضي 2023 نشاطاً كبيراً لـ ريتا مورينو بالسينما العالمية؛ حيث شاركت ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية، وهي: "80 for Brady ،Family Switch ،Fast X".وطوال مسيرتها الفنية، حازت النجمة ريتا مورينو على العديد من الجوائز والتكريمات من مُختلف المهرجانات السينمائية العالمية، ومن أبرز الجوائز التي حصلت عليها: فازت بـ جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام 1962، كما حازت أيضاً على جائزة الغولدن غلوب، كما حصلت عام 1977 على جائزة إيمي الأولى عن ظهورها في برنامج "The Muppet Show".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»