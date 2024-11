نادين نسيب نجيم تحدثت بالإنكليزية .. فعرضت نفسها لموقف محرج

ميرنا وليد - بيروت - في إطار التسويق لمنتجاتها التجميلية، توجهت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم للجمهور :"اللي بيحبو يعملوا Payment تقسيط بيسموا أو Settlement.

ـ u can do it لو كان في sale عادي".

وأثارت نادين نسيب نجيم الجدل حيث أن كلمة Settlement تعني تسوية بينما تقسيط هي بالإنكليزية Installment.

وانهالت التعليقات بينها التي طالبت نادين بالتحدث باللغة العربية إذا كانت لا تعرف كثيراً أن تتحدث بالإنكليزية، وبينها التي اعتبرت أنه خطأ قد يحدث مع الجميع، ومن بين التعليقات:"تحكي عربي، غلطت بتصير عادي... بالعربي منغلط اوقات، عزيزتي نادين نسيب نجيم احكي عربي مش ضروري نحكي انكليزي إذا ما منعرف ركي عالعربي ما بيشكي من شي بالنهاية الزبائن عرب Settlement = تسوية او مستوطنة Installment = تقسيط".