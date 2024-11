الفيلم اللبناني" مشقلب" يفوز بجائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - شهد حفل توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز الفيلم اللبناني "مشقلب" بجائزة سينما من أجل الإنسانية.

يضم فيلم مشقلب 4 قصص مميزة يقدمها مجموعة من المؤلفين والمخرجين اللبنانيين وهم: لوسيان بورجيلي (غداء العيد) وبان فقيه (Keep It Together) ووسام شرف (حديد نحاس بطاريات) وأريج محمود (بيروت 6:07)، وحصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي ضمن قسم "خارج المسابقة".

ويعتبر الفيلم هو الروائي اللبناني الوحيد المشارك في مهرجان الجونة هذا العام،ويمزج الفيلم بين الدراما والكوميديا السوداء، ليعكس المشاعر والتجارب المعقدة للشعب اللبناني في فترة مليئة بالفوضى، حيث يساهم كل مخرج في تقديم صوت فريد في السرد، مما يخلق صورة شاملة لأمة تكافح مع الفوضى وعدم الاستقرار والصمود.الفيلم

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من سيني جونة

وفي سياق متصل أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

