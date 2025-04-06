شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة سعودية.. رونالدو يخطط لامتلاك ناد في الليجا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رتبط البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد النصر السعودي، بامتلاك ناد أوروبي خلال السنوات المقبلة، انعكاسا لخطته المستقبلية التي كشف عنها في وقت سابق. وفتح "الدون" صاحب ال40 عاما الباب أمام التكهنات حول امتلاكه نادي كرة قدم في المستقبل، بعدما صرح بذلك عبر قناته بموقع "يوتيوب"، ملمحا لإمكانية استحواذه على مانشستر يونايتد. وقال رونالدو أيضا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي: "ما زلت شابا، ولدي الكثير من الخطط والأحلام، وتذكروا كلامي، سأكون مالكا لناد كبير". من جانبها، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن اهتمام النجم البرتغالي بشراء نادي فالنسيا الإسباني. وأشارت الصحيفة إلى ارتباط رونالدو بعلاقة قوية مع مالك فالنسيا الحالي، السنغافوري بيتر ليم، وهو ما عزز هذه التكهنات. وبحسب التقرير فإن رونالدو قد يحصل على دعم مالي من إحدى العائلات في السعودية ، أو صندوق الاستثمارات العامة. اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات

كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة سعودية.. رونالدو يخطط لامتلاك ناد في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.