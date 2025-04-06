الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز من موقعة ريال مدريد وأرسنال

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عدن - ياسمين التهامي - تعد الأنظار يوم الثلاثاء المقبل لمباراة مثيرة بين ريال مدريد وأرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات، ورغم تعثرات الفريقين في الدوريات المحلية، يركز كلاهما بشكل كامل على هذه المواجهة الحاسمة. الذكاء الاصطناعي أطلق تنبؤاته بخصوص هذه المباراة، وأشار إلى أن آرسنال يمتلك أفضلية طفيفة في مباراة الذهاب، إلا أن ريال مدريد يظل الأوفر حظًا في بلوغ نصف النهائي بفضل تفوقه في مجموع المباراتين. وكان فريق المدرب كارلو أنشيلوتي قد تراجع في البداية إلى المركز الخامس بين المرشحين للفوز بدوري الأبطال، لكنه تحسن في التوقعات ليحتل المركز الثالث حاليًا، معتبرا أن مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو ستمنحه ميزة كبيرة

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