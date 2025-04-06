شكرا لقرائتكم خبر عن قرار سعودي جديد يصدم شريحة واسعة من اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خذت السلطات السعودية قرارا جديدا يلغي التأشيرات السابقة لدخول أراضي المملكة اعتبارا من 13 ابريل الجاري. ويشمل الحظر تأشيرات زيارة العمل (دخول واحد/متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، وتأشيرات الزيارة العائلية. حتى وإن كانت سارية المفعول بموجب القرار الجديد. تشمل قائمة الدول التي تم فرض قيود على مواطنيها: اليمن وباكستان والهند وتونس ومصر والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنغلاديش وليبيا. وأكدت السلطات السعودية انه يجب على مواطني الدول التي شملها القرار مغادرة المملكة قبل تاريخ 13 ابريل الجاري، وإلا سيواجهون حظرًا على دخول المملكة لمدة 5 سنوات. ويشمل ذلك حاملي تأشيرات العمل المتعددة الدخول، حيث لن يُسمح لهم بالسفر إلى المملكة بعد هذا التاريخ، بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. وأثار القرار ردود فعل واسعة لدى شريحة كبيرة من المغتربين، الذين اعتبروا أن الإجراءات السعودية تم اتخاذها بشكل سريع، دون مراعاة حاجة أصحاب التأشيرات المحظورة لفترة كافية من أجل ترتيب أوضاعهم، قبل الموعد المحدد، خصوصا أن هناك من تكبد مبالغ طائلة اضطر معها للاقتراض، من أجل الحصول على تأشيرة عمل في السعودية. قبل أن يصدر القرار الأخير بشكل مفاجئ ودون إشعارات تحذير مسبقة. تجدر الإشارة إلى أن السعودية تواجه اتهامات من قبل المنظمات الدولية بتدمير اقتصاد اليمن، من خلال حرب وحصار التحالف الذي تبنته السعودية ضد اليمن في 26 مارس 2015 مما دفع البلاد إلى حالة من الركود الاقتصادي، والبطالة، مما دفع المنظمات إلى تحميل السعودية مسؤولية الحالة الاقتصادية المتردية في اليمن، واعتبار المملكة مسؤولة بشكل أو بآخر عن تقديم اعتبارات خاصة للمواطنين اليمنيين في المملكة.

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