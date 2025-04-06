صنّاع العمل يكشفون كيف اجتمع جيلان لصناعة نجاح جماهيري غير متوقَّع في سيكو سيكو "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 05:52 مساءً - لايزال الفيلم المصري الكوميدي "سيكو سيكو" متصدّراً لإيرادات أفلام عيد الفطر، بعدما تخطّت إيراداته حاجز 71 مليون جنيه في 7 أيام، وسط حالة من الاحتفاء الجماهيري والنقدي بصنّاع العمل، الذي جمع بين عناصر مخضرمة إلى جانب وجوه شبابية. وكان لكاميرا «الخليج 365» لقاء مع صنّاع العمل، والذين كشفوا العديد من التفاصيل حول عملهم الناجح.

صنّاع العمل

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والبداية مع المؤلف محمد الدباح، الذي كشف عن دلالة اسم فيلم "سيكو سيكو"؛ موضحاً أن التسمية تحمل معنًى رمزياً، تعني: "سيم" أو "كلمة مرور"، أو كما يقال شعبياً: "اللي بالي بالك"، وهي عبارة مفهومة ضمنياً بين الناس. لافتاً إلى أن الاسم جزء من الفكرة التي يعالجها الفيلم؛ قائلاً: "الاسم خفيف ومميز، ويثير فضول الجمهور، وهذا ما نحتاجه أحياناً لجذب الانتباه".وأضاف "الدباح"، أن المخرجهو من اقترح الاسم، وأنه تردد في البداية، لكنه اقتنع حين لاحظ أن الاسم يطرح علامة استفهام تحفز المشاهدين على اكتشاف العمل.

فيما تحدّث المخرج عمر المهندس بدوره عن العمل قائلاً: إن الفيلم يعتمد على بطولة جماعية مقسّمة بين جيلين، جيل الشباب والجيل المخضرم. مؤكداً على أن هذا التنوُّع لم يشكّل عبئاً؛ بل سهّل عليه كمخرج إدارة المشاهد وتنفيذ الرؤية الفنية. قائلاً: "أنا محظوظ بالعمل مع فريق متكامل من أجيال مختلفة، وأشكر الأساتذة الكبار الذين صدقوا المشروع وشاركوا فيه، مثل: خالد الصاوي وباسم سمرة ومحمود عزب". موضحاً أن "سيكو سيكو" هو مصطلح داخل الفيلم ستتضح معانيه للمشاهدين عند المتابعة؛ مشيراً إلى أن الفيلم مرّ برحلة طويلة في الكتابة، استمرت قرابة العامين. مختتماً حديثه بتأكيد من فريق العمل على رضاهم عن التجرِبة، وتمنياتهم بأن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور، باعتباره مشروعاً مختلفاً يعبّر عن صوت جيل جديد في السينما.

نجوم أمام الكاميرات

من جانبه، عبّر الفنان عصام عمر عن سعادته بالمشاركة في فيلم يعتمد على البطولة الجماعية؛ مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تناسب المرحلة التي يعيشها هو وزملاؤه؛ فهم مازالوا في بداياتهم ولم يصبحوا نجوماً ذوي بطولات فردية؛ قائلاً: "من الجيّد أن نبدأ بحكايات جماعية تعبّر عن الناس، وتسلّط الضوء على أسماء جديدة قريبة من الشارع". ورداً على سؤال حول ما إذا كان اسم الفيلم قد أثار قلقه، نفى تماماً ذلك؛ مضيفاً: "لم أشعر بالخوف إطلاقاً، طالما النيّة واضحة والفكرة قوية؛ فالاسم يخدم المشروع، وهو ليس مجرد عنوان؛ بل يحمل دلالة فنية داخل العمل".

قد ترغبين في معرفة عصام عمر: صاحب رحلة فنية تخطّت محطات من اليأس والإحباط. أما الفنان طه دسوقي؛ فأعرب عن حماسه الشديد للمشاركة في هذه التجرِبة؛ مؤكداً أن ما جذبه هو أن المشروع شبابي بالكامل، سواء من ناحية الفكرة أو فريق العمل، قال: "العمل مع مجموعة من الشباب الطموحين أمرٌ مفرح، والكاست محترم جداً، والفكرة مختلفة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور". وعن رأيه في البطولة الجماعية، أوضح أنه لا ينظر للأعمال من زاوية فردية أو جماعية؛ بل يركّز على جودة المشروع نفسه؛ مؤمناً بأن العمل الجيّد يفرض نفسه بِغض النظر عن تركيبته.

فيما قالت الفنانة ديانا هشام، إنها تحمّست فوراً حين عرفت أن المخرج عمر المهندس هو مَن يقود المشروع؛ واصفةً إياه بأنه من المخرجين الذين كانت تتمنى العمل معهم؛ لافتةً إلى أن النص مكتوب بحِرفية عالية، وأن فريق العمل بأكمله منحها شعوراً بالراحة. وقالت: "أنا سعيدة جداً بالتجرِبة، وفخورة بالمشاركة في فيلم مثل سيكو سيكو".

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قصة الفيلم

يُذكر أن الفيلم يدور حول قصة شاب يعمل في شركة شحن، يتقاطع طريقه مع ابن عمه مصمم الألعاب؛ ليتورّطا سوياً في مشكلة خطيرة تقلب حياتهما. وبين المواقف الكوميدية والمطاردات، يحاولان النجاة بأقل الخسائر في رحلة غير متوقَّعة.

يمكنكِ قراءة بصور من الكواليس: طه دسوقي يروّج لفيلمه الجديد برفقة عصام عمر

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