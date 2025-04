هالة صدقي تشارك في هذا العمل السينمائي وتُشيد بصنّاعه.. تعرفوا إليه!

هالة صدقي تشارك في The seven dogs

هالة صدقي تتألق في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 07:24 مساءً - كشفت الفنانةعن مشاركتها كضيفة في فيلم The seven dogs لـ، وعبّرت عن سعادتها بالفيلم من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".كشفت الفنانة هالة صدقي عن مفاجأة لكلّ جمهورها ومحبيها، وهي مشاركتها في فيلم The seven dogs للنجمين:وذلك من خلال نشر صورة مع فريق عمل الفيلم عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "سعيدة جداً بالمشاركة في أضخم إنتاج سينمائي عربي، ومن إخراج Bilall Fallah وAdil El Arbi. تجرِبة أكثر من رائعة، وخصوصاً لو مع مخرجيْن عالمييْن ومنتج عالمي Ivan Atkinson. بالرغم من أني ضيفة خفيفة، لكن استمتعت جداً بكلّ فريق العمل والجيل السعودي الجديد".وأكملت: "شكراً لسموّ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وشركة صلة راكان، والعزيز عدنان الكيال، وعبد الإله القرشي، وموسم الرياض. ومؤكد دينمو العمل وصاحب الفكر سيادة الوزير تركي آل الشيخ، أحترمه وأقدّره لحبه للفن والسينما وحبه الشديد لبلاده، والجهد الكبير للصعود بأجيال فنية سعودية، كل الاحترام والتقدير. فيلم Dogs 7 لنجوم مصر: أحمد عز وكريم عبد العزيز، يا رب خير".فيلم The Seven Dogs من بطولة: كريم عبد العزيز وأحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبير من الفنانين، سواء المصريون أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف. والفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time. سيناريو وحوار محمد الدباح. وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية؛ حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.يمكنكِ متابعة فيديو طريف يجمع هالة صدقي بمحمد الشرنوبي من كواليس إش إش: حالة غيظ من محمد ساميتألّقت الفنانةبدور "شادية" في مسلسل "إش إش"، والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا". والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة، التي تجسّد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرُّب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبّرها له.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».