جاستن بيبر ينأى بنفسه عن قضيّة خطيرة جدًّا

يعطي جاستن بيبر الأولويّة للعائلة بينما ينأى بنفسه عن عمليّة الاعتقال الأخيرة لصديقه ومعاونه شون “ديدي” كومز.

وقال مصدر لمجلّة بيبول إن بيبر، البالغ من العمر ثلاثين عامًا يبذل كلّ طاقته في رعاية زوجته هايلي بيبر وابنهما الذي أُعلن عن ولادته الشّهر الماضي.

على الرّغم من علمه باعتقال ديدي في السّادس عشر من سبتمبر، بسبب ادّعاءات خطيرة بالاتّجار بالجنس والاعتداء الجنسيّ، اختار جاستن عدم إتّخاذ أيّ موقف فيما يخصّ هذه القضيّة.

بدلّا من ذلك، يعيش “بيبر” بسعادة كبيرة منذ وصول ابنه جاك، مع التّركيز على كونه زوجًا وأبًا مخلصًا.

لماذا يرتبط اعتقال ديدي بـ بيبر؟

تم اعتقال ديدي في أحد فنادق مدينة نيويورك بعد لائحة اتّهام من هيئة المحلّفين الكبرى.

وردًّا على المدّعى عليه، أشار محامي ديدي، مارك أغنيفيلو، إلى أنّ موكّله يُعامل بشكل غير عادل.

وكشف مصدر مقرّب من جاستن وهايلي أنّهما يشعران بسعادة غامرة لكونهما أصبحا والدَين لأوّل مرّة. لأن الطفل هو أمنية طال انتظارها بالنّسبة لهما.

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ومع ذلك، يشعر الكثيرون أنّ وصول جاستن بيبر إلى مشهد هوليوود كان له ثمن، وبينما لا يبدو مستعدًّا للحديث عن قضيّة شون كومز القانونيّة، أو الصّداقة التي تشاركو بها ذات يوم.