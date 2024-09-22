مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن إقامة ورشة لمدير التصوير سمير فرج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن إقامة ورشة تصوير سينمائي يقدمها مدير التصوير الكبير د. سمير فرج، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

بصمة إبداعية

وأكد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي أن سمير فرج يُعد من واحدًا من أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، وله بصمة إبداعية مميزة عبر أعماله الممتدة منذ فيلمه الأول "الظلال في الجانب الآخر" (1974)، مرورًا بأفلام مثل "عندما يسقط الجسد" (1976)، "رحلة النسيان" (1978)، و"الغول" (1983)، وحتى أعماله البارزة في الألفينات مثل "يمين طلاق" (2000). كما ضمت أعماله أفلاماً شهيرة مثل "الباطنية" (1980)، "شمس الزناتي" (1991)، و"بخيت وعديلة" (1995).

وأضاف رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: مدير التصوير الكبير سمير فرج تجاوزت مسيرته الفنية أكثر من 140 عملاً سينمائياً، تعاون فيها مع كبار مخرجي السينما المصرية، ما يجعله أحد الرموز البارزة في هذا المجال.