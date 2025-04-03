شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انهيار الهدنة في الحديدة.. القوات التابعة لطارق صالح تشتبك مع الحوثيين واندلاع معارك عنيفة، والانفجارات تهز المنطقة "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية ميدانية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، يوم الخميس 3 أبريل/نيسان 2025، بأن القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي خاضت معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، وذلك بعد استهداف الأخيرة منازل المدنيين والنازحين في مدينة الخوخة بصواريخ كاتيوشا، في تصعيد خطير يعكس استمرار المليشيات في انتهاك القوانين الدولية.

وذكرت المصادر أن القوات المشتركة تحركت فورًا للرد على هذا الهجوم، منفذة عمليات نوعية أسفرت عن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، مما أجبرهم على التراجع والانكسار.

ويأتي هذا التصعيد الحوثي في إطار محاولات الجماعة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، إلا أن القوات المشتركة تصدت لها بحزم، مسطرة ملاحم بطولية تضاف إلى سجل تضحياتها في الدفاع عن الوطن وحماية المدنيين.



