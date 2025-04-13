شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدات لإطلاق سراحها...إصابة الفنانة "انتصار الحمادي" بالسرطان في سجون الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حقوقي، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة والمعتقلة انتصار الحمادي، بعد إصابتها بالسرطان، وقضائها أكثر من أربع سنوات ونصف في سجون مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال المصدر، إن انتصار الحمادي، أُصيبت خلال فترة اعتقالها بمرض السرطان وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم دون تلقي الرعاية الصحية اللازمة عقب العملية.

وأشار إلى أن الحمادي أصيبت مؤخراً بورم جديد في الغدة الدرقية، في ظل رفض مليشيات الحوثي الإفراج عنها، رغم خروج جميع زملائها المعتقلين من السجن في فترات سابقة.

وأضاف أن الحمادي كانت المعيل الوحيد لأسرتها، حيث تعاني والدتها المسنة أوضاعًا معيشية صعبة في صنعاء، بينما يقيم والدها الكفيف في الحبشة، ولديها أخ معاق، مؤكدًا أن استمرار اعتقالها يفاقم من معاناة الأسرة بشكل مأساوي.

وجدد المصدر مناشدته للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للإفراج عن انتصار الحمادي، وتمكينها من تلقي العلاج المناسب وإنقاذ حياتها.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت انتصار الحمادي، عارضة الأزياء الشابة، في فبراير 2021، من أحد شوارع صنعاء. وجاء هذا الاعتقال على خلفية نشاطها في مجال عرض الأزياء، حيث وُجهت لها اتهامات بـ"ارتكاب فعل فاضح" من قبل محكمة حوثية.