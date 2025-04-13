شكرا لقرائتكم خبر عن لبدء معركة برية ضد مليشيا الحوثي...الجيش اليمني يستكمل استعداداته القتالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكمل الجيش الوطني اليمني جاهزيته القتالية، استعداداً لمواجهة منتظرة مع الحوثيين، فيما كثفت الولايات المتحدة من غاراتها، ونفذت أكثر من 29 غارة في يوم واحد.

ونقلت صحيفة (البيان) الإماراتية، عن مسؤولين حكوميين، قولهم إن الجيش اليمني وفي كافة أفرعه استكمل استعداده القتالي في مختلف المحاور انتظاراً لمعركة برية تستهدف الحوثيين، بالتوازي مع الضربات التي تنفذها المقاتلات الأمريكية ضد مخابئهم ومخازن أسلحتهم ومنصات إطلاق صواريخهم، والتي تجاوزت أول من أمس غارة في كل ساعة وشملت مواقعهم وتجمعاتهم في صنعاء وصعدة وجنوب محافظة مأرب.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، الذي قال اإن الحوثيين يسعون لفرض سيطرتهم على البحر الأحمر، وفرض رسوم على الملاحة مقابل العبور الآمن، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية. وأوضح فاجن أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحصار الحوثي للملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان عدم قدرة الحوثيين على تشكيل تهديد دولي مماثل في المستقبل.

وعن الضربات الأمريكية، ذكر السفير، أنها تستهدف بشكل دقيق مستودعات ومصانع الأسلحة التابعة للحوثيين، إضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة، ومنظومات الرادار، وعدد من المواقع العسكرية الأخرى، بما في ذلك مواقع تواجد القيادات الحوثية، وأن واشنطن تكثف جهودها لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم، وفرض عقوبات إضافية تهدف إلى تقويض قدراتهم.

وأعاد السفير فاجن التذكير بأن الرئيس ترامب شدد على استخدام القوة الساحقة في مواجهة التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحملة العسكرية الأمريكية تركز على القدرات العسكرية للجماعة وقياداتها، مع الحرص على تجنب استهداف المدنيين اليمنيين.

وبشأن الهدف النهائي للعمليات الأمريكية، ذكر فاجن أن الهدف يتمثل في استعادة حرية الملاحة، ما سيسهم في تهيئة الظروف نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتمكين اليمنيين من المضي نحو مستقبل أكثر استقراراً وأمناً. وتأتي هذه التصريحات فيما أغلقت منصة ((إكس)) 38 حساباً لجهات وقيادات من الحوثيين.

ومنذ منتصف مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي، استهدفت مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية، ومعسكرات، في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.