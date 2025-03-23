شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة حاسمة من مدير مكتب الثقافة بالمحافظة لإيقاف مسلسل "ملف مخفي" المخالف للأداب العامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تقرير - تعز

23 مارس 2025

في خطوة تعكس المسؤولية العالية تجاه الحفاظ على القيم والعادات المجتمعية، استجاب مكتب الثقافة بالمحافظة بشكل سريع وحازم للشكاوى المقدمة من عدد من الناشطين والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة بشأن مسلسل "ملف مخفي". وأكدت الشكاوى أن المسلسل ينتهك الآداب العامة ويخالف قيم المجتمع المحلي، ما أثار حالة من الاستياء بين أوساط المجتمع.

وقد أثنى العديد من المتابعين والناشطين على الدور الفعّال الذي قام به مدير مكتب الثقافة بالمحافظة، الأستاذ عبدالله العليمي، في التعامل مع هذه القضية بجدية ومسؤولية. حيث أصدر الأستاذ العليمي مذكرة رسمية إلى مدير عام مديرية المعافر، كون المسلسل يتم إنتاجه ضمن نطاق المديرية.

وجاء في مضمون المذكرة توجيه صريح بإيقاف إنتاج المسلسل فورًا، مع إحالة الشركة المنتجة إلى الجهات المختصة للتحقيق في انتهاكاتها الواضحة للقيم المجتمعية. هذه الخطوة لاقت إشادات واسعة باعتبارها تعبيرًا عن التزام مكتب الثقافة بالمحافظة بأداء واجباته القانونية والمهنية في صون القيم والأعراف المحلية.

وقد عبر عدد من الشخصيات الاجتماعية عن تقديرهم الكبير لموقف الأستاذ عبدالله العليمي، مشيرين إلى أنه يمثل نموذجًا يُحتذى به في حماية النسيج الثقافي والاجتماعي للمحافظة. واعتبروا أن هذه الاستجابة السريعة تعكس وعي المكتب بأهمية دوره في الحفاظ على هوية المجتمع وحمايته من أي محاولات تمس تماسكه الأخلاقي.

يُذكر أن مكتب الثقافة بالمحافظة أكد في تصريحاته أنه سيواصل مراقبة أي أعمال إعلامية أو فنية تنتج داخل نطاق المحافظة لضمان التزامها بالقيم والمبادئ المجتمعية.

هذا، وتبقى الجهود المبذولة من قبل الأستاذ عبدالله العليمي محل تقدير واحترام، حيث يُثبت مرة أخرى أن القيادة المسؤولة تُحدث الفارق الحقيقي في صون كرامة المجتمع وحماية هويته الثقافية.