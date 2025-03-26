خبر صادم من قلب صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر صحفية ان برنامج الغذاء العالمي (WFP ) قرر تسريح أكثر من 230 موظفا ( 210 يمنيين و 20 موظف أجنبي) من مكتبه في اليمن.

موضحاً انه تم إبلاغ بعض الموظفين بانتهاء عقود أعمالهم، فيما سيتم إبلاغ البقية خلال الأيام القادمة. وأكدت المصادر ان البرنامج يستعد ايضا لإغلاق عدد من مكاتبه في بعض المحافظات اليمنية بما في ذلك مكتب محافظة حجة (شمال غرب) ومكتب البرنامج في محافظة إب وسط اليمن.

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