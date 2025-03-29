شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كأس العالم.. رئيس الفيفا يفاجئ كريستيانو رونالدو (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

🇵🇹 كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا لمنتخب البرتغال ويصل إلى 929 هدفًا في مسيرته حتى الآن! ✨#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/ZBsg4aEMrW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

إنفانتينو مع رونالدو المصدر: مواقع التواصل 28 مارس 2025، 4:37 م وجه غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رسالة خاصة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تكريمًا لإنجازاته الفريدة بقميص المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم. ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو يضم أبرز أهداف رونالدو خلال مسيرته الدولية. ويُعد النجم المخضرم أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، إذ خاض 219 مباراة وسجل خلالها 136 هدفًا، مواصلًا هوايته المفضلة في هز الشباك سواء مع منتخب بلاده أو ناديه النصر السعودي.

رونالدو (فيديو) غياني إنفانتينو مع رونالدو المصدر: مواقع التواصل 28 مارس 2025، 4:37 م وجه غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رسالة خاصة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تكريمًا لإنجازاته الفريدة بقميص المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم. ونشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو يضم أبرز أهداف رونالدو خلال مسيرته الدولية. ويُعد النجم المخضرم أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، إذ خاض 219 مباراة وسجل خلالها 136 هدفًا، مواصلًا هوايته المفضلة في هز الشباك سواء مع منتخب بلاده أو ناديه النصر السعودي. ورغم بلوغه سن الـ40، لا يزال رونالدو يحلم بتحقيق إنجاز غير مسبوق بتسجيل 1000 هدف قبل اعتزاله، وهو الرقم الذي بات قريبًا منه بعدما رفع رصيده إلى 929 هدفًا، إثر تسجيله هدفًا رائعًا في شباك الدنمارك خلال المواجهة الأخيرة، يوم الأحد الماضي. وقبل تلك المباراة، حظي رونالدو بتكريم خاص من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما أصبح أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في المباريات الدولية برصيد 132 فوزًا. وتم تسليمه شهادة رسمية من ممثل "غينيس" قبل انطلاق اللقاء، بحضور رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. تصريحات إنفانتينو نشر إنفانتينو وقال: "في مارس 2023، سجل كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد المشاركات مع المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال. وخلال مسيرته الدولية الحافلة مع منتخب البرتغال، أحرز النجم الأسطوري العديد من الأهداف التي لا تُنسى". وأضاف: "نحتفل ببعض من أبرز لحظات كريستيانو رونالدو، بما في ذلك أهدافه في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز الفريد". واختتم: "أتمنى لك كل التوفيق ومزيدًا من النجاح الاستثنائي في مسيرتك الرائعة".