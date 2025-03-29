شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان الذي ينتظره كثيرون من عدن: صرف معاشات مارس 2025 لهذه الفئات المتأخرة عبر بنك القطيبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي خطوة ينتظرها الكثيرون من متقاعدي وزارة الداخلية والأمن في عدن، أعلن بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي عن بدء صرف معاشات المتقاعدين المتأخرين عن شهر مارس 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيدات من وزارة الداخلية بأن كافة الأمور المالية قد تم ترتيبها لضمان عملية صرف الإعلان الرسمي عن صرف المعاشات وفقًا لمصدر أمني بوزارة الداخلية في عدن، تم التأكيد على أن معاشات المتقاعدين بدأت تصرف اعتبارًا من مساء أمس الخميس، 27 مارس 2025. وقد أعلن بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي عن جاهزيته للبدء في صرف المعاشات عبر فروعه المنتشرة في المحافظات المحررة، مما يضمن وصول الأموال إلى مستحقيها في الوقتآلية صرف المعاشات تتم عملية صرف المعاشات عبر بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني لضمان دقة القوائم المعتمدة. هذه الآلية تتيح للمتقاعدين استلام مستحقاتهم بسهولة من خلال فروع البنك المختلفة، مما يسهم في تسهيل حياتهم الماليةردود فعل المتقاعدين عبر العديد من المتقاعدين عن ارتياحهم لهذا الإعلان، مشيرين إلى أهمية التوقيت في تلبية احتياجاتهم اليومية. كما أكد بعضهم أن انتظام صرف المعاشات يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للمتقاعدين، الذين يعتبرون جزءًا لا يتجزأ من المجتمعإن صرف معاشات المتقاعدين في هذا الوقت يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. من المتوقع أن تستمر هذه العملية بشكل منتظم في المستقبل، مما يعزز من استقرار المتقاعدين ويضمن لهم حياة كريمة

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