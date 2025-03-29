شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" لحظة الانفجارات العنيفة في العاصمة صنعاء والكشف عن المواقع المستهدفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الطائرات الأمريكية، مساء اليوم، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق مختلفة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، حيث بلغت نحو 30 غارة، وسط استمرار تحليق الطيران في الأجواء.

ووفقًا للمصادر المحلية، استهدفت الغارات محيط مدينة صعدة بثماني ضربات جوية، كما تعرضت منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء لقصف مماثل بـ"8 غارات".

كما استهدفت الغارات مديرية سحار بمحافظة صعدة بغارتين، إضافة إلى ثماني غارات استهدفت محيط المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من الانفجارات واشتعال النيران في المنطقة المستهدفة جنوب العاصمة صنعاء.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية حول حجم الأضرار البشرية أو المادية جراء هذه الغارات الجوية الجديدة.

وسبق أن قالت جماعة الحوثي إن ضحايا مدنيين سقطوا منذ بدء الحملة العسكرية الأمريكية التي تقول واشنطن إنها تهدف لتحجيم القدرات العسكرية للحوثيين.

والليلة الماضية، استهدفت القوات الأميركية 6 محافظات يمنية، هي هي محافظات صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران ومأر، بما لا يقل عن 44 غارة وحوالي 100 هدف.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الجيش الأميركي صعد من غاراته، حيث استهدف بسلسلة غارات محافظات صنعاء (7 غارات، منها غارتان استهدفتا مطار صنعاء) وصعدة (10 غارات) والحديدة (3 غارات) والجوف (3 غارات) وعمران (19 غارة) ومأرب (4 غارات).

