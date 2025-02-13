شكرا لقرائتكم خبر عن ستشهدها ثلاث دول عربية...العرافة ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع وتكشف عن تغيرات كبيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف أنها تتوقع أن تشهد الأحداث القادمة تغيرات غير مسبوقة، وأن السعودية والإمارات ومصر ستواجه تحديات من شأنها أن تغير مسار تاريخها، وأوضحت أن النبوءة لا تعتبر مجرد توقعات عابرة، ولكنها رؤية شاملة بُنيت على مؤشرات فلكية وأحداث متعاقبة، وأشارت أن هذه الرؤية جعلتها تبكي بحرقة بسبب قوة ما رأته.وشددت على ضرورة استعداد هذه الدول لخوض مرحلة حرجة، مضيفة إلى أن التفاصيل الدقيقة للنبوءة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، فهي تفضل عدم الحديث في تفاصيل أكثر في الوقت الحالي لعدم بث القلق والذعر في نفوس الناس.

‎رغم توقعاتها المقلقة، ولكن اختتمت ليلى عبد اللطيف حديثها برسالة تبعث الأمل، داعية للبلاد أن تتمكن من عبور تلك المرحلة الحرجة بسلام، وقد أثارت تصريحات ليلى جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومصدقين لتوقعاتها، وبين من يعتبرونها مبالغة من أجل إثارة الجدل، بينما طالب الكثيرين بالكشف عن تفاصيل أكثر لفهم طبيعة الأحداث المتوقع حدوثها.