شكرا لقرائتكم خبر عن فنجان شاي.. ميلانيا ترامب ترفض طلباً لـ "جيل بايدن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن أن خليفتها ميلانيا ترامب رفضت دعوتها إلى فنجان من الشاي. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "بايدن" دعت "ترامب" لتناول الشاي في البيت الأبيض، كما اعتادت السيدات الأوليات المغادرات، وأن "ترامب" رفضت قبول الدعوة. وحسب "واشنطن بوست"، قالت "بايدن": "لقد هنّأتها وعرضت عليها المساعدة ولم أتلقَ أيَّ ردٍ منها، حتى تحدثنا لفترةٍ وجيزةٍ في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر؛ الأسبوع الماضي.. حينها شكرتني على الدعوة التي لم تلبّها". ولن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما؛ حفل التنصيب الأسبوع المقبل. كما أنها تغيَّبت عن جنازة كارتر الرسمية بسبب "تضارب المواعيد". وفي الجنازة الرسمية، حظيت السيدة الثانية السابقة كارين بنس؛ ببعض الاهتمام عندما ظلت جالسة، بينما كان الرئيس المنتخب يقترب من المنطقة المجاورة لها، وصافحه زوجها نائب الرئيس السابق مايك بنس.

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