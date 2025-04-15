أمير قطر استقبل الرئيس السوري لدى وصوله والوفد المرافق إلى الدوحة

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرّئيس السّوري أحمد الشرع لدى وصوله والوفد المرافق إلى الصّالة الأميريّة في مطار حمد الدّولي، اليوم، في زيارة رسميّة إلى قطر.
كما كان في استقبال الشرّع والوفد المرافق، رئيس الدّيوان الأميري عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الدّولة في وزارة الخارجيّة القطريّة محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
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