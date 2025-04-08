وزارة الثقافة أعلنت فتح باب الترشح لمسابقة الشعر والقصة القصيرة للعام 2025

أعلن المدير العام للشّؤون الثّقافيّة في وزارة الثقافة علي الصمد، في بيان، "فتح باب التّرشّح لمسابقة الشّعر والقصّة القصيرة للعام 2025، لتلاميذ المدارس الثّانويّة الرّسميّة والخاصّة في المحافظات كافذة".
وأورد البيان شروط التّرشّح كالآتي:
"- أن يكون العمل محرَّرًا باللّغة العربيّة.
- ألّا يكون العمل قد نُشر سابقًا.
- أن يتراوح عمر المشترك ما بين 15 و19 عامًا.
- أن يقدّم كاتبه بنفسه نسخةً عن القصيدة أو القصّة القصيرة، مرفقة بنبذة عن سيرته الذّاتيّة مطبوعة ورقيًّا، إضافةً إلى صورة شمسيّة وصورة عن الهويّة، وتقدَّم إلى إدارة الثّانويّة حصرًا.
- تقدَّم الطّلبات إلى إدارة الثّانوية الّتي ينتسب إليها التّلميذ.
- تتولّى إدارة الثّانويّة اختيار أفضل 3 أعمال عن فئة القصّة القصيرة و3 أعمال عن فئة الشّعر كحدّ أقصى، وترسل 6 نسخ ورقيّة عنها إلى العنوان التّالي: وزارة الثّقافة اللّبنانيّة، المسؤول عن مسابقة الشّعر والقصّة القصيرة نعيم تلحوق، بيروت- قصر الأونيسكو- الطّابق 2".
وقد حُدّد تاريخ 11 أيّار آخر مهلة لقبول الطّلبات، على أن يعلن لاحقًا موعد حفل توزيع الجوائز.
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