وزارة الثقافة أعلنت فتح باب الترشح لمسابقة الشعر والقصة القصيرة للعام 2025

أعلن المدير العام للشّؤون الثّقافيّة في ​وزارة الثقافة​ علي الصمد، في بيان، "فتح باب التّرشّح لمسابقة الشّعر والقصّة القصيرة للعام 2025، لتلاميذ المدارس الثّانويّة الرّسميّة والخاصّة في المحافظات كافذة".

وأورد البيان شروط التّرشّح كالآتي:

"- أن يكون العمل محرَّرًا باللّغة العربيّة.

- ألّا يكون العمل قد نُشر سابقًا.

- أن يتراوح عمر المشترك ما بين 15 و19 عامًا.

- أن يقدّم كاتبه بنفسه نسخةً عن القصيدة أو القصّة القصيرة، مرفقة بنبذة عن سيرته الذّاتيّة مطبوعة ورقيًّا، إضافةً إلى صورة شمسيّة وصورة عن الهويّة، وتقدَّم إلى إدارة الثّانويّة حصرًا.

- تقدَّم الطّلبات إلى إدارة الثّانوية الّتي ينتسب إليها التّلميذ.

- تتولّى إدارة الثّانويّة اختيار أفضل 3 أعمال عن فئة القصّة القصيرة و3 أعمال عن فئة الشّعر كحدّ أقصى، وترسل 6 نسخ ورقيّة عنها إلى العنوان التّالي: وزارة الثّقافة اللّبنانيّة، المسؤول عن مسابقة الشّعر والقصّة القصيرة نعيم تلحوق، بيروت- قصر الأونيسكو- الطّابق 2".

وقد حُدّد تاريخ 11 أيّار آخر مهلة لقبول الطّلبات، على أن يعلن لاحقًا موعد حفل توزيع الجوائز.