بدر عن النفايات المتكدسة في بيروت: المدينة ليست مكبًّا وعلى بلديتها التحرك فورًا

شدّد النّائب ​نبيل بدر​، على أنّ "مشهد النّفايات المتكدّسة في أرض جلول، مستديرة شاتيلا، ومتفرّعات صبرا لم يعد مجرّد أزمة بيئية، بل إهانة صارخة لكرامة النّاس وصحتهم!".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "أكوام القمامة تزداد يومًا بعد يوم، والرّوائح الكريهة والأمراض تطرق أبواب الأهالي، فيما المسؤولون غارقون في الصّمت والتّقاعس"، متسائلًا: "هل أصبح الحدّ الأدنى من الخدمات الأساسيّة ترفًا في هذه المدينة المنكوبة بالإهمال؟".

وطالب بدر بـ"تحرّك فوري وعاجل من بلدية ​بيروت​، فهذه المدينة وشوارعها ليست مكبًّا، بل مناطق يسكنها بشر يستحقّون العيش بكرامة".