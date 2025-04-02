وزير الدفاع: ندعو الدول الراعية لاتفاق وقف النار لردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته

أشار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، أمام زواره اليوم، الى "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة والمتكررة للقرار ١٧٠١ ولترتيبات وقف اطلاق النار"، داعياً الدول الراعية لاتفاق وقف النار لردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته على السيادة اللبنانية.

هذا استقبل منسى في مكتبه باليرزة، السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين، وتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين الجيش اللبناني والقوات الهولندية العاملة ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان.

كما التقى منسى السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، الذي نقل إليه رسالة من وزير الجيوش الفرنسي، تتضمن تهنئة الى الوزير منسى بتولي مهامه مع التأكيد على الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا بشكل عام ووزارة الجيوش الفرنسية بشكل خاص، للشعب اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار لبنان وأمنه، مع التأكيد على أهمية تحقيق أولوية لبنان الحالية في تنفيذ وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.

ثم تناول الوزير منسى مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا.

من جانبه، أعرب روداكوف عن تمنياته بنجاح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد حاليًا.

كما استقبل وزير الدفاع كلاً من النائب جميل عبود، النائب كميل شمعون، النائب فراس حمدان والنائب السابق جواد بولس، وكان بحث للأوضاع العامة في البلاد.

وناقش منسى مع وفد من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان برئاسة إدوارد غابرييل سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.