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زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس- بورت مورسباي 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 1/2
  • زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 131 كيلومترًا، من منطقة "فينشهافن"، وعلى عمق 207.2 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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