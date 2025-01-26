شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على بعد 131 كيلومترًا، من منطقة "فينشهافن"، وعلى عمق 207.2 كيلومترات.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.