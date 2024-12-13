أبي المنى زار جنبلاط في كليمنصو وناقشا عددا من الشؤون والمستجدات العامة

زار شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز ​سامي أبي المنى​، الرّئيس السّابق للحزب "التّقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، بحضور عضوَي كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائبَين هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور وقاضي المذهب الدّرزي الشّيخ غاندي مكارم؛ حيث جرى البحث بعدد من الشّؤون والمستجدّات العامّة.

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