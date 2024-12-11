جعجع طالب ميقاتي ومولوي بالإعلان رسميا امساك الدولة بالحدود اللبنانية السورية

توجه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي بالسؤال:" هل صحيح ما أورده بعض وسائل الإعلام عن الفلتان المستشري على معبر المصنع؟ وهل صحيح أن بعض ضباط الامن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية من مخلفات "حزب الله" لإدخال عصابات من مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟".

ولفت في بيان الى انه "إذا لم يكن ذلك صحيحا، فالمطلوب الإعلان رسميا عن ذلك بوضوح تام وبالوقائع تأكيداً ان الدولة تمسك بالحدود، وإذا كان صحيحا فهذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، لأن الفلتان الذي عاناه الشعب اللبناني طويلا بسبب سياسات الأمر الواقع وتواطؤ بعض الإدارات الرسمية او تخاذلها يجب الانتهاء منه وختمه بالشمع الأحمر، وتاليا المطلوب اتخاذ تدابير عقابية بحق كل من يخل بواجباته ومسؤولياته".