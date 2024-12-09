الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر قيام قوات إسرائيلية احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية

اشارت وزارة الخارجية الكويتية الى انها تدين وتستنكر قيام قوات إسرائيلية احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. واعتبرت الخارجية الكويتية في بيان، بانه على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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