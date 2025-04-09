تكنولوجيا: تسريب Nubia Z70S Ultra يكشف كاميرا رئيسية بعدسة 35mm وكاميرا سيلفي غير مرئية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nubia الأسبوع الماضي أن هاتف Z70 Ultra سيحصل على خليفة قريبًا يحمل اسم Z70S Ultra، والمتوقع طرحه خلال شهر أبريل.

وفي تأكيد جديد من الشركة، سيأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا رئيسية تعادل بعدسة 35 ملم من حيث الطول البؤري، وهي خطوة مختلفة عن غالبية الهواتف الذكية التي تعتمد على عدسات 24 ملم في الكاميرات الرئيسية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الكاميرا قد تتضمن مستشعرًا جديدًا كليًا.

وبحسب تسريب من الحساب @TechHome100، من المتوقع أن يزداد حجم مستشعر الكاميرا الرئيسية من 1/1.56 إنش إلى 1/1.3 إنش، مما يضع Nubia في منافسة مباشرة مع هواتف رائدة مثل iPhone 16 Pro من أبل وPixel 9 Pro من جوجل.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستتمكن من الاحتفاظ بعدسة ذات فتحة متغيرة. في هاتف Z70 Ultra السابق، أمكن تعديل الفتحة بين f/1.6 وf/4.0 لمنح تحكم أكبر في العمق الميداني. كذلك، يُتوقع أن تقدم Nubia ميزة غالق ميكانيكي مشابه لما هو مستخدم في الكاميرات الرقمية الصغيرة.

ومن أبرز التحديثات المحتملة، قد يأتي Z70S Ultra بتصميم “شاشة كاملة” حقيقي، حيث من المرجح أن تعتمد Nubia على كاميرا سيلفي غير مرئية أسفل الشاشة، مما يُعزز من تجربة العرض.

أما بقية المواصفات فما زالت غير مؤكدة. النسخة الحالية Z70 Ultra مزودة بشريحة Snapdragon 8 Gen 3 Elite، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوبية بدقة 64 ميجابيكسل وفتحة f/2.5 مع مستشعر بحجم 1/2 إنش وتقريب بصري 2.7x.

كما تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل. بطارية الهاتف بسعة 6150 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع حتى 80 واط عبر منفذ USB-C.

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