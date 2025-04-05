تكنولوجيا: تأجيل حجوزات Nintendo Switch 2 في أمريكا لأجل غير مسمى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم الجدل الذي صاحب إعلان Nintendo Switch 2، لم يمنع ذلك عشاق نينتندو من التحمّس لطلب الجهاز مسبقًا. ومع ذلك، يبدو أن اللاعبين في الولايات المتحدة سيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول من المتوقع.

فقد أكدت الشركة في بيان رسمي أن فتح باب الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن يبدأ في 9 أبريل 2025، قد تم تأجيله لأجل غير مسمى.

وذكرت نينتندو أن هذا القرار جاء بهدف تقييم التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية والظروف السوقية المتغيرة. كما وعدت بتحديث موعد بدء الطلبات لاحقًا عندما تتضح الأمور.

ورغم هذا التأجيل، لم يتغير حتى الآن الموعد المقرر لإطلاق الجهاز عالميًا، والذي ما زال محددًا في 5 يونيو. لكن ومع تعقّد ملف التعريفات الجمركية، لا يمكن استبعاد احتمال تأجيل الإطلاق أيضًا.

إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تتأثر تسعيرة Nintendo Switch 2 بشكل مباشر بسبب هذه التعريفات، ما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في سعر الجهاز. وكان السعر المقترح مسبقًا، وهو 450 دولارًا، قد أثار الجدل بالفعل واعتُبر مرتفعًا بالنسبة للكثيرين.

أما في حال حدوث أي زيادة أخرى، فقد يجد عدد أكبر من اللاعبين أنفسهم غير قادرين على اقتناء الجهاز الجديد.

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