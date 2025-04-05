تكنولوجيا: تسريبات عن RTX 5060 تكشف نهاية أجهزة إنيفيديا الاقتصادية للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق بطاقتي Nvidia GeForce RTX 5060 و RTX 5060 Ti لا يزال على بُعد نحو أسبوعين، إلا أن التسريبات والشائعات المنتشرة مؤخرًا رسمت صورة واضحة نوعًا ما لما يمكن توقعه من وحدات معالجة الرسومات متوسطة المدى من الجيل الجديد.

واللافت الآن، أن عددًا من متاجر التجزئة التقنية عبر الإنترنت بدأوا فعليًا في إدراج أجهزة ألعاب مبنية مسبقًا ومزوّدة بإحدى هاتين البطاقتين.

ورغم أن هذه القوائم لا تقدم الكثير من التفاصيل حول المواصفات الدقيقة، فإنها تعطي لمحة عن الأسعار المتوقعة لأجهزة الألعاب المبنية مسبقًا خلال عام 2025.

على سبيل المثال، أحد العروض على موقع Newegg لجهاز مسبق التجميع مزود ببطاقة RTX 5060 Ti أشار إلى تاريخ التوفر المتوقع (ETA) في 25 أبريل 2025، ما يعزز فكرة أن بطاقات RTX 5060 من المتوقع أن تبدأ الشحن بنهاية الشهر.

مع ذلك، لا يُمكن اعتبار هذا التاريخ دقيقًا تمامًا، خاصة أن جهازًا آخر على نفس الموقع تم تزويده ببطاقة RTX 5060 العادية وظهر بنفس تاريخ الإطلاق،

في حين أن التسريبات السابقة رجّحت طرح RTX 5060 بعد شهر كامل من إصدار نظيرتها Ti. ويبدو أن مواعيد الطرح للبيع قد تختلف حسب الموديل، بينما قد تبدأ الطلبات المسبقة في وقت لاحق من شهر أبريل.

من جانبها، أدرجت Best Buy حاسوب CyberPowerPC Gamer Master بمواصفات تشمل معالج AMD Ryzen 7 8700F وذاكرة DDR5 بسعة 16 جيجابايت وتردد 6000 ميجاهرتز، بالإضافة إلى قرص SSD بسعة 2 تيرابايت وبطاقة RTX 5060 بذاكرة 8 جيجابايت، وذلك بسعر 1,149.99 دولارًا.

أما Newegg فقد عرضت ثلاثة حواسيب ألعاب مزوّدة ببطاقات RTX 5060 و5060 Ti، تبدأ أسعارها من 1,299.99 دولارًا لجهاز Sirius المزود بمعالج Intel Core i5-14400 وبطاقة RTX 5060 Ti، وتصل إلى 1,499.99 دولارًا لجهاز Stormcraft الذي يحتوي على معالج Core i7-14700F وقرص تخزين SSD.

المثير للاستغراب أن أحد الأجهزة المزوّدة ببطاقة RTX 5060 العادية عُرض على الموقع مقابل 1,399.99 دولارًا، أي أغلى من بعض الأجهزة المزودة ببطاقة Ti، ما يطرح تساؤلات حول استراتيجيات التسعير.

ومن الجدير بالذكر أن Best Buy قامت بإزالة عرضها بسرعة، ما يوحي بأن إدراجه تم عن طريق الخطأ، بينما بقيت غالبية عروض Newegg متاحة باستثناء جهاز Stormcraft الأعلى سعرًا الذي تم إيقافه مؤقتًا.

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