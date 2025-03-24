شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أول هاتف أيفون قابل للطى بتصميم نحيف ومتطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي مع جهاز جديد يتميز بتصميم نحيف وميزات متقدمة في البطارية والمتانة، وفقًا لتسريبات جديدة، ورغم عدم تأكيد الشركة رسميًا لهذا الهاتف، فإن العديد من التقارير من مصادر موثوقة تشير إلى أن آبل تعمل بجد لجعل هاتفها القابل للطي منتجًا رائدًا في السوق.

وفقًا لمصدر كوري، فإن آبل تركز على تحسين كفاءة الطاقة مع الحفاظ على الجهاز بأقل سمك ممكن، ويُقال إن الشركة تعمل على تحسين مكونات شاشة DDI لتحقيق هذا الهدف.

شاشة مزدوجة وتصميم كتابي

من المتوقع أن يأتي هاتف آبل القابل للطي بشاشة رئيسية قياس 7.8 بوصة عند فتحه بالكامل، بينما سيحتوي على شاشة غلاف بحجم 5.5 بوصة، وفقًا للمحللين مينجتشي كو وجيف بو، بالإضافة إلى المُسرب الشهير Digital Chat Station، ويبدو أن آبل قد استقرت على تصميم الجهاز ليكون بأسلوب “الكتاب”، حيث يفتح أفقيًا مثل هاتف Galaxy Z Fold من سامسونج، بدلاً من التصميم العمودي الذي يشبه Galaxy Z Flip.

متانة محسّنة باستخدام المعدن السائل

لتحسين المتانة، ستستخدم آبل المعدن السائل في مفصلات الهاتف، وهو مادة معروفة بقوتها ومرونتها. وقد تم استخدامها سابقًا في بعض المكونات الصغيرة مثل دبابيس إخراج شريحة SIM، وتعمل الشركة على تقليل مشكلة التجعد في الشاشة وتعزيز متانة الجهاز بشكل عام، مع كون شركة Dongguan EonTec المورد الحصري لهذا المعدن.

هاتف فائق النحافة وهيكل من التيتانيوم

سيكون الهاتف من أنحف الهواتف القابلة للطي في السوق، حيث سيبلغ سمكه 4.5 مم عند فتحه بالكامل، وبين 9 إلى 9.5 مم عند طيه. ولتحقيق هذا التصميم النحيف، قد تتخلى آبل عن تقنية Face ID وتعتمد بدلاً من ذلك على مستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة لتوفير المساحة الداخلية. كما يُشاع أن الجهاز سيأتي بهيكل من التيتانيوم لتعزيز الجودة الفائقة للبناء.

بطارية عالية الكثافة وسعر مرتفع

تركز آبل أيضًا على تحسين عمر البطارية باستخدام بطارية عالية الكثافة، رغم عدم توفر تفاصيل دقيقة عن سعتها حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للهاتف في أواخر عام 2026، ما يشير إلى أن الإطلاق قد يكون بعد ذلك بقليل. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن سعر الهاتف قد يبدأ من حوالي 2300 دولار أمريكي (ما يقارب 198,000 روبية هندية)، مما قد يجعله منتجًا فئة النخبة، موجهًا لجمهور محدد من المستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة.