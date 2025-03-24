شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة تكشف الجزء الخلفي من هاتف أيفون 17 برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أيام، ظهرت صور لنماذج آيفون 17، والتي كشفت عن إعادة التصميم الرئيسية لهواتف آبل لعام 2025، واليوم، ظهرت صورة لنماذج مختلفة تكشف تفاصيل مثيرة للاهتمام حول تركيبها.

وبحسب موقع GSM الهندى، فجميع الطُرز الأربعة مزودة بتقنية MagSafe - يمكنك رؤية حلقة المغناطيس المميزة على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى مغناطيس المحاذاة أسفلها، ومع ذلك، ألقِ نظرة فاحصة على طرازي برو، فهما اللذان يتميزان بجُزُر الكاميرا الطويلة والعريضة.



دمى ايفون 17

ويحتوي كلٌ من آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس على فتحة تُحيط بمنطقة MagSafe، واستنادًا إلى التقارير السابقة، سيكون الإطار مصنوعًا من المعدن - ربما من الألومنيوم هذه المرة - وستكون هناك نافذة زجاجية، ولتوضيح شكله بشكل أفضل، إليك صورة قديمة لما يُفترض أن يكون عليه إطار آيفون 17 برو.



صورة مدعومة لإطار أيفون 17 برو

ومن المفترض أن يُعزز المعدن الإضافي في ظهر أجهزة Pro صلابة الجهاز، بينما تسمح النافذة الزجاجية بشحنه لاسلكيًا، وستكون الجهة الخلفية لهاتفي iPhone 17 وiPhone 17 Air مصنوعة من الزجاج، لذا لا حاجة لتصميم النافذة، وفي السابق، كانت جميع أجهزة iPhone مزودة بظهر زجاجي.