تكنولوجيا: توقعات مثيرة حول تطوير Dynamic Island في سلسلة iPhone 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق سلسلة iPhone 17، حيث تشير التوقعات الحالية إلى أن الشركة لن تُحيل iPhone 16 Pro Max (بسعر 1,179 دولارًا حاليًا على أمازون بحالة مجددة) أو الطرازات الأخرى الأقل تكلفة إلى التقاعد قبل منتصف سبتمبر على أقرب تقدير.

وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تطرح أبل هاتف iPhone SE الجديد خلال هذا الربع تحت اسم iPhone 16E، مع أبعاد أصغر مما كان متوقعًا سابقًا.

رغم ذلك، بدأت الشائعات بالانتشار حول التعديلات التي تخطط أبل لإدخالها على سلسلة iPhone 17، بهدف تمييزها عن الإصدارات الحالية. إحدى هذه الشائعات تشير إلى أن iPhone 17 Pro Max فقط سيحصل على نسخة أصغر من ميزة Dynamic Island. ومع ذلك، نفى المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo هذه الادعاءات مؤخرًا.

وفي منشور عبر منصة X، أوضح Kuo أن أبل لا تخطط لتعديل حجم Dynamic Island بين سلسلة iPhone 16 وiPhone 17. وبدلاً من ذلك، أكد أن تصميم هذه الميزة سيبقى دون تغيير كبير، على الرغم من استعداد أبل لإطلاق فئة منتجات جديدة كليًا في السوق.

وبحسب ما هو متوقع، ستظل أبل ملتزمة باستخدام Dynamic Island عبر جميع طرازات iPhone، دون تغييرات كبيرة، حتى نهاية هذا العقد.

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