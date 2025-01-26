تكنولوجيا: Sony ستتوقف عن تصنيع أقراص Blu-ray القابلة للتسجيل نهائياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Sony اليابانية بيانًا قصيراً هذا الأسبوع، يُفيد أنها ستتوقف عن تصنيع أقراص Blu-ray القابلة للتسجيل بدءًا من فبراير. سيتم أيضًا إيقاف إنتاج أشرطة كاسيت MiniDV وأقراص MiniDisc القابلة للتسجيل وأقراص MD-Data رسميًا الشهر المقبل.

لكن في نفس الوقت ستظل أقراص Blu-ray القياسية التي يستخدمها تجار التجزئة لبيع الأفلام والألعاب والوسائط الأخرى قيد الإنتاج، فقط ستتوقف Sony عن إنتاج أقراص Blu-ray جديدة قابلة للتسجيل يُمكن للمستهلكين استخدامها لتخزين البيانات ونسخ الوسائط أو البيانات عليهابأنفسهم.

تُعدّ هذه الخطوة الأحدث في سلسلة طويلة من الشركات المُصنّعة التي تتراجع عن بيع ودعم الأقراص التقليدية. حيث أعلنت LG أنها ستتوقف عن تصنيع أو بيع مُشغّلات Blu-ray في ديسمبر 2024. ولا تزال Sony تُصنّع مُشغّلات Blu-ray وكذلك عدد قليل من الشركات الأخرى، لكن يبدو أنها لن تستمر طويلاً. بالنظر إلى الصعود السريع لبث الوسائط ومنصات الألعاب مثل PlayStation 5 و Xbox Series X|S التي تتجه بثبات نحو البث واللعب السحابي والنسخ الرقمية، فإن إنتهاء عصر الـ Blu-ray لن يكون مُفاجئًا.

لا يزال بإمكان المُستهلكين شراء أقراص Blu-ray قابلة للتسجيل من شركات مثل Verbatim، التي تبيع أحجام تخزين مُختلفة على Amazon. ومع ذلك، لا يُمكن تحديد المدة التي ستظل فيها هذه الأقراص مُتاحة؛ يبدو أن مُعظم المُستخدمين يختارون وحدات التخزين الخارجية والأجهزة المحمولة التي لا تتعرض للخدش أو المخاطر البيئية الأخرى بدلًا من الأقراص والأسطوانات في عملية التخزين.

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