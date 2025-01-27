تكنولوجيا: بطاقة تمدد من Silverstone تدعم إضافة 4 SSDs عالية الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Silverstone، المتخصصة في تصنيع ملحقات أنظمة الحاسب، عن بطاقة توسيع جديدة تُعرف باسم ECM40. تهدف البطاقة إلى توفير حلول لتوسيع سعة التخزين في الحالات التي تكون فيها خيارات تثبيت وسائط التخزين عالية الأداء محدودة. يتم تركيب البطاقة في فتحة PCIe 4.0، مما يتيح إمكانية توصيل ما يصل إلى أربعة أقراص SSD من نوع M.2.

تدعم البطاقة تنسيقات M.2 المختلفة، بما في ذلك M.2 2230 وM.2 2242 وM.2 2260 وM.2 2280، مما يمنح المستخدم مرونة كاملة في اختيار نوع التخزين. تبلغ أبعاد بطاقة التوسيع 147.74 × 181 × 21.59 ملم، وتتميز بأنها تشغل فتحة واحدة فقط في الحاسب.

ووفقًا لما صرحت به Silverstone، يمكن للبطاقة تحقيق معدلات نقل بيانات تصل إلى 7350 ميجابايت/ثانية عند استخدام محرك واحد فقط، مثل Kingston Fury SSD، وذلك على الأنظمة الحديثة. يُذكر أن هذا الرقم ينطبق فقط على عمليات نقل البيانات المتسلسل وقراءة الملفات.

لم تقتصر بطاقة ECM40 على توصيل الأقراص فقط، بل تضمنت أيضًا ميزات تبريد فعّالة. زُوِّدت البطاقة بمشتت حراري ومروحة بقياس 40 ملم، يمكن التحكم بها يدويًا عبر مفتاح موجود في الجزء الخلفي من البطاقة.

تُعد بطاقة ECM40 حلاً مثاليًا لأنظمة الحواسيب المدمجة التي لا توفر خيارات تركيب لأقراص بحجم 2.5 بوصة، أو للوحات الأم التي تحتوي على عدد محدود من منافذ M.2. وحتى الآن، لم تُعلن Silverstone عن تفاصيل تتعلق بسعر البطاقة أو موعد توفرها في الأسواق.

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