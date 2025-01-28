تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X8 Ultra ربما يأتي بتصميم شاشة مسطحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف Oppo Find X8 Ultra القادم سوف يعتمد أتجاه معاكس للهواتف الرائدة في شكل الشاشة، وذلك من خلال اعتماد شاشة مسطحة بدلاً من الشاشات المنحنية التي باتت سائدة في الفترة الأخيرة.

وفقًا لتسريبات جديدة نشرتها Digital Chat Station على Weibo، فإن هذا الهاتف الرائد من Oppo سيكون أول هاتف في فئة “Ultra” هذا العام يتميز بشاشة مسطحة. ومع ذلك، سيحتفظ الهاتف بحواف شاشة رفيعة للغاية، وهو أمر متوقع في هذا الفئة السعرية. وبذلك، يبدو أن عصر الشاشات المنحنية قد شارف على الانتهاء، بعد أن كانت سامسونج رائدة في هذا المجال، وقد تبنتها بقوة الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية خلال السنوات القليلة الماضية.

من المتوقع أن يتميز هاتف Find X8 Ultra بنظام كاميرا قوي يضم:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مزودة بمستشعر Sony Lytia LYT-900 بحجم 1 بوصة ومثبت بصري (OIS).

كاميرا تليفوتوغرافية ماكرو بدقة 50 ميجابيكسل مزودة بمستشعر Sony Lytia LYT-701 وتكبير بصري 3 مرات ومثبت (OIS).

كاميرا تليفوتوغرافية بيروسكوبية بدقة 50 ميجابيكسل مع تكبير بصري 6 مرات.

كاميرا عريضة للغاية بدقة 50 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق هاتف Find X8 Ultra إمع هاتف Find X8 Mini في شهر فبراير. كما سيتم تجهيزه بمستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، ودعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

وللأسف من المتوقع أن يكون إطلاق الهاتف محدودًا، حيث قد لا يتم طرحه رسميًا في الأسواق العالمية.

المصدر