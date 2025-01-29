تكنولوجيا: شاشة Samsung Galaxy S25 Ultra تظهر تحسينات ملحوظة عن الإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن شاشة Samsung Galaxy S25 Ultra نظرياً مطابقة تمامًا لشاشة S24 Ultra، باستثناء زجاج Armor 2 الأكثر مقاومة، والذي لا يؤثر على جودة الصورة، إلا أن تجارب الاستخدام تشير إلى تحسينات ملحوظة لصالح الهاتف الجديد.

يبدو أن سامسونج قد عالجت مشكلة “النقاط” المزعجة التي كانت تظهر في شاشة S24 Ultra عند مستويات السطوع المنخفضة جدًا. هذه المشكلة لم تعد موجودة في شاشة S25 Ultra، كما يتضح من الصورة التي شاركها Ice Universe:

صورة مقارنة بين Galaxy S25 Ultra و S24 Ultra عند مستوى سطوع منخفض جدًا

لكن التحسينات لا تتوقف عند هذا الحد. يشير Ice Universe أيضًا إلى تحسين ملحوظ في عرض الألوان. تظهر الصورتان التاليتان مقارنة بين الجهازين، حيث تبدو التدرجات اللونية أكثر سلاسة على الطراز الجديد.

[صورتان مقارنتان لتدرجات الألوان بين Galaxy S25 Ultra و S24 Ultra]

بالطبع مازال هناك اختبارات أخرى قادمة لجهاز Samsung Galaxy S25 Ultra، والتي تفحص جميع الجوانب الأخرى للجهاز. ترقبوا تقريرنا المفصل قريبًا!

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